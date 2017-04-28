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Снегоходы, на которых находились девять граждан России, провалились под лёд на норвежском архипелаге Шпицберген, пишет портал russian.rt.com.
Как сообщается, спасателям удалось поднять на сушу шесть человек, из которых четверых отправили в больницу, остальных двух оставили на борту корабля норвежской береговой охраны.
Пока нет информации о судьбе еще трех россиян, провалившихся под лед.
Шпицберген — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии.
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