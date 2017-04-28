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Обвинение в коммерческом подкупе и взяточничестве предъявили директору рубцовского муниципального унитарного предприятия "Комбинат школьного питания", сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Также в коммерческом подкупе обвиняется главбух МУПа. Согласно версии следствия, в период с 2013 по 2015 год директор и главный бухгалтер предприятия незаконно получили от представителей двух барнаульских фирм деньги на общую сумму более 250 тысяч рублей.
"Денежные средства были получены за действия, входящие в их служебные полномочия и в интересах фирм, а именно за заключение договоров поставки продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за поставленные на комбинат товары", — уточняют в Следственном комитете.
Кроме того, в период с 2012 по 2017 год руководитель муниципального предприятия получила лично и через посредника взятку в размере более 175 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Эти деньги были незаконным вознаграждением за действия в пользу бизнесмена.
Обвиняемая заключена под стражу. Расследование продолжается.
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