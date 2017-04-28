Фото: NASA
Межпланетная автоматическая станция Cassini впервые сделала снимки колец Сатурна с очень близкого расстояния. Снимки были сделаны еще 26 апреля и теперь доступны на сайте НАСА. Об этом пишет "Лента.ру".
Как сообщается, космический зонд впервые очутился между Сатурном и его кольцами. В этот момент расстояние до слоя атмосферы Сатурна с давлением в один бар составило три тысячи километров, а расстояние до внутреннего края кольца D — 300 километров.
Раньше ни один аппарат так близко не подходил к Сатурну. Новые снимки позволят подробнее изучить строение колец, а также понять структуру магнитного поля газового гиганта.
Комментарии
Зато у нас храмы новые строят ! Выкуси наука !