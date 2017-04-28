Фото: пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ведущей Yahoo Global News Кэти Курик из США, которая назвала государственный строй в России "режимом". Об этом пишет РИА Новости.
Захарова поинтересовалась у американки, употребляет ли она слово "режим", говоря об администрации США. На это Курик спросила, какое выражение в этом случае предпочла бы сама представитель МИД.
"Если президент избран народом своей страны, то это не режим, это демократия", — отметила представитель МИД России.
Комментарии
Что-то наши дипломаты все чаще стали называть вещи своими именами, а не прятаться за этикет. Если ведущая выглядит как дура, то она и есть дура, ну а вопросом на вопрос отвечают сами знаете кто.
Дык и главарь выбирается народом своей банды.
Какое стадо, такой и важак.
Дунька какая-то эта кэти из йахо глобал ньюс.
Молодец Захарова!
28.04.2017 10:34
- гость -
Прокукарекал, грамотей?
В Зимбабве президента тоже народ выбирает и против них тоже введены санкции. В Зимбабве тоже демократия!
Называть вещи своими имянами? Так сразу забанят.
Премер, в които веки, вместо чтобы на..на..напообещать с три короба, как сивый мерин.
Взял да и послал учителей: Ненравится, идите в бизнес.
Ну а где бизне? Бизнес в такой ж..жизненной ситуации, из которой и просвета невидно.
Так разобиделись, загалдели про отставку.
И Президент Зимбабве Роберт Мугабе друг Президента РФ В.В.Путина!
Но зато наш друг
Лучше всяческих подруг