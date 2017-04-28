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Проблемы на дорогах Алтайского края в связи с паводком сохраняются в нескольких районах.
Так, по информации Алтайавтодора, продолжает действовать временное ограничение движения по мосту через реку Алей на автодороге "Алейск — Безголосово — а/д К-13" в Алейском районе.
Временно отсутствует проезд в Солтонском районе по дороге Ненинка — Новая Ажинка до села Ажинка в связи с разливом реки Неня. Непростая ситуация наблюдается на дороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово на участке после 75-го километра (от развилки на Листвянку), где проезд возможен для всех транспортных средств, кроме легковых.
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Также проезд затруднен в Завьяловском районе на дороге Овечкино — Завьялово на втором километре и в Топчихинском районе по дороге к селу Листвянка.
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