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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка пришла на эфир программы "Вечерний Ургант" в бриллиантовых часах швейцарского бренда Chopard.
Ведущий обратил внимание на часы, усеянные бриллиантами. Навка отметила, что является амбассадором этого бренда, то есть ей дают эти часы бесплатно для того, чтобы она рекламировала их, нося на руке. Отметим, что в часы и их браслет инкрустировано большое количество бриллиантов.
Также Навка привлекла внимание телезрителей массивными сережками и обручальным кольцом.
Chopard (рус. Шопар) — швейцарский производитель часов и ювелирных украшений премиум-класса. Компания основана в 1860 году.
Комментарии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка
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а также гражданка США, космомолка, и просто красавица
Пока у лигитивного крепкое рукопожатие всё его окружение являются амбасандерами,ситимениньжырамт, и просто успешными . но возраст его даёт мне надежду,что совсем скоро у них будет прост амба!