Депутат Госдумы от Алтайского края и Республики Алтай Сергей Шаргунов сообщил на странице в Facebook о поджоге своей квартиры. По его словам, это случилось на следующий день после голосования за закон о сносе пятиэтажек в Москве. Это произошло еще 21 апреля.
"Спрашивают про поджог квартиры. Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации. Огонь пошел с балкона на 7-м этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты. Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: "Волки, волки!" Но информация уже просочилась в СМИ и блоги. Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование", — написал Сергей Шаргунов.
Сергей Шаргунов прошел в Госдуму от КПРФ. От Алтайского края он единственный представляет партию в ГД. Шаргунов живет в Москве, известен как писатель и журналист.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. Шаргунов — один из немногих, кто проголосовал против.
Почти восемь тысяч домов в Москве хочет снести мэрия, чтобы на их месте можно было построить новые высотки. Жителям предложат альтернативное жилье. Однако проект должен получить одобрение в Госдуме.
Комментарии
Люди бывают очень злобны, а главное судят по себе.
У депутата КПРФ обгорели иконы....
стоимость программы реновации жилого фонда Москвы оценивается в 3,5 трлн рублей, и вдруг кто-то против
Да, сам и поджог, пиар компания, беззубая оппозиция....
да дед на балконе курил быкан упал вот и пожар
Реальные дела партии реальных дел?
Депутат Госдумы от КПРФ живет в таком доме? Как тогда КПРФ может бороться за благосостояние граждан РФ, если её депутаты сами живут в таких условиях? Надо брать пример с ЕР. Уверен, депутатам от ЕР жить в таких условиях не по статусу?