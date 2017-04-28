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Новости

Депутату Госдумы от Алтая Шаргунову подожгли квартиру. Фото

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Дома в этот момент был отец депутата, ему удалось спастись

Фото: со страницы Сергея Шаргунова в facebook.com

Депутат Госдумы от Алтайского края и Республики Алтай Сергей Шаргунов сообщил на странице в Facebook о поджоге своей квартиры. По его словам, это случилось на следующий день после голосования за закон о сносе пятиэтажек в Москве. Это произошло еще 21 апреля.

"Спрашивают про поджог квартиры. Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации. Огонь пошел с балкона на 7-м этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты. Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: "Волки, волки!" Но информация уже просочилась в СМИ и блоги. Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование", — написал Сергей Шаргунов.

Сергей Шаргунов прошел в Госдуму от КПРФ. От Алтайского края он единственный представляет партию в ГД. Шаргунов живет в Москве, известен как писатель и журналист.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. Шаргунов — один из немногих, кто проголосовал против.

Почти восемь тысяч домов в Москве хочет снести мэрия, чтобы на их месте можно было построить новые высотки. Жителям предложат альтернативное жилье. Однако проект должен получить одобрение в Госдуме.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.04.2017 10:21
- гость -

Люди бывают очень злобны, а главное судят по себе.

0  0
28.04.2017 10:34
- гость -

У депутата КПРФ обгорели иконы....

0  0
28.04.2017 10:34
- гость -

стоимость программы реновации жилого фонда Москвы оценивается в 3,5 трлн рублей, и вдруг кто-то против

0  0
28.04.2017 10:35
медведь-шатун

Да, сам и поджог, пиар компания, беззубая оппозиция....

0  0
28.04.2017 10:43
- гость -

да дед на балконе курил быкан упал вот и пожар

0  0
28.04.2017 11:22
- гость -

Реальные дела партии реальных дел?

0  0
28.04.2017 11:26
- гость -

Депутат Госдумы от КПРФ живет в таком доме? Как тогда КПРФ может бороться за благосостояние граждан РФ, если её депутаты сами живут в таких условиях? Надо брать пример с ЕР. Уверен, депутатам от ЕР жить в таких условиях не по статусу?

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