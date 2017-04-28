Чтобы получить массу впечатлений и заряд положительных эмоций, не обязательно этой весной отправляться в путешествие по красотам Алтайского края. В последние годы в Барнауле открывается огромное количество реалити-квестов. Причем каждый раз их создатели пытаются удивить необычными и сложными заданиями. Но недавно в краевой столице открылся действительно необычный реалити-квест от Fantasy-Quest. За 60 минут участники должны суметь разгадать тайну бродячего цирка.
Антураж комнаты, куда вас сопроводят с завязанными глазами, довольно необычный, и тем, кто является фанатом произведения Стивена Кинга "Оно", пропускать этот квест будет просто непозволительно. По сюжету, много лет назад в город приехал бродячий цирк, в котором во время представлений начали пропадать люди. Чтобы не стать жертвами жуткого представления, игрокам необходимо выбраться из цирка до начала представления. Любой другой рассказ о квесте не обойдется без спойлеров.
Скажем сразу: это действительно интересный, атмосферный и местами жутковатый квест, который идеально подойдет для дружной и сплоченной команды в возрасте от 12 лет. Тем более что некоторые задания будет просто невозможно выполнить без помощи партнеров по команде. Не все загадки просты в своих решениях, но всегда можно попросить подсказку.
Для прохождения игры придется использовать все подручные средства – ключи, артефакты, окружение. Захватывающий антураж не позволит расслабиться ни на секунду. Чтобы выбраться из комнаты и разгадать тайну цирка, вам понадобится команда от 2 до 6 человек. Специальных знаний и умений для успешного прохождения игры не требуется, но вам пригодятся внимательность и сообразительность, а также работа в команде.
Стоимость игры составляет от 1600 до 2000 рублей с команды.
Она зависит от формата квеста, дня недели и времени суток и не зависит от количества игроков в команде.
Fantasy-Quest также предлагает провести торжество вместе с ним или приобрести подарочный сертификат на прохождение крутых квестов по адресу: Барнаул, проспект Ленина, 154а, корпус 2, офис 400.
Забронировать реалити-квест в Барнауле можно по телефону 608–900 или на сайте.
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