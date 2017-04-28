Фото: barnaul.org
Работы по озеленению продолжаются в Барнауле — накануне на проспекте Калинина сотрудники муниципального "Горзеленхоза" высадили более ста саженцев пирамидальных тополей.
Молодые деревья появились на участке от площади Октября до улицы Сизова.
Осенью здесь также высадят маньчжурский орех и черемуху Маака.
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Напомним, ранее на данном участке, а также на проспекте Ленина были вырезаны старые и больные деревья.
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