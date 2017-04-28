Фото: quicknews.eu
Полиция в Алтайском крае обещает вознаграждение за помощь в розыске налетчиков, совершивших разбой в доме на территории села Подойниково.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, особо тяжкое преступление было совершено в ночь с 14 на 15 апреля. Неизвестные проникли в частный дом и, применив насилие в отношении хозяев жилища, открыто похитили денежные средства, ювелирные изделия и наручные часы.
Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах данного преступления и о подозреваемых, просят сообщить по телефонам: 8 (38580) 22-0-70; 22-2-43, 89231649625, 89994637340 или в ближайший отдел полиции по телефону 02.
"Анонимность и вознаграждение гарантируются", — добавляют в полиции.
Комментарии
прямо Бандеровцы какие-то