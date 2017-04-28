Фото: vk.com/barneos22
Очевидцев ДТП, в результате которого на проспекте Космонавтов опрокинулся автомобиль, ищет полиция в Барнауле.
Как уточняют в городской ГИБДД, авария случилась 25 апреля около 08:45 в районе дома №68а.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – опрокидывание автомобиля Toyota TownAce, государственный регистрационный знак Т692ОО/22. К гражданам, располагающим какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефону: 393-552", — отмечают в Госавтоинспекции.
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