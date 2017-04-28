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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении компании Apple Rus, являющейся "дочкой" корпорации Apple, за установку цен на смартфоны. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Как сообщается, российская компания устанавливала и поддерживала цены на iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus в розничных пунктах продаж.
Теперь Apple Rus грозит штраф от 1 до 5 млн рублей. Возможно, штраф будет снижен из-за содействия компании в расследовании.
Комментарии
лучше бы цены на бензин проверили, дармоеды