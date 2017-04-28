Вы — опытный водитель, начинающий или только хотите пойти на обучение в автошколу? Тогда этот тест от Amic.ru и автошколы "Лидер" для вас.
Автошкола "Лидер" работает на рынке Барнаула уже 11 лет. Обучение ведут опытные преподаватели и инструкторы. В автопарке школы 15 автомобилей как с механической, так и автоматической коробкой передач: "Лада Калина", Ford Focus, Hyundai Getz.
Автошкола "Лидер": Барнаул, ул. А.Петрова, 247 А, тел: (8-365-2) 28-90-56, 25-46-48; ул. Юрина, 94 А, тел: (8-365-2) 60-99-77, ул. Новосибирская, 16 В, тел: (8-365-2) 55-53-91.
Сайт www.leader-sib.ru.
Комментарии
мне показалось или верный ответ по поводу ограничения скорости на Ленинском не засчитывается?
Ответ засчитывается. Попробуйте еще раз.
С какого перепуга можно ехать задним ходом на дороге с односторонним движением? Ехать задним ходом на дороге с односторонним движением можно лишь только в случае парковки ТС, в иных случаях, это тоже самое, что движение во встречном направлении. Кто составлял тест, эти люди вызывают у меня сомнения в их компетенции.
28.04.2017 12:22
Василий
Именно Ваша компетенция вызывает сомнения
Часть картинок не прогрузилось отвечал на угад (8 из 10), вопросы очень простые. Но есть уникальные люди которые считают перекресток А.Петрова-Попова - круговым. Часто наблюдаю правый-левый-правый поворот при движении прямо от Павлика...
28.04.2017 12:30
- гость -
всегда включаю там левый и правый поворот, хотя и знаю что там нет кругового движения. Просто так безопаснее