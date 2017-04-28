Фото: gazeta13.ru
Родители учеников начальных классов в новосибирской школе №211 смогли добиться введения пятидневной учебной недели вместо шестидневной, сообщает "НГС".
На сайте школы появилось объявление, согласно которому со следующего учебного года ученики с 1-го по 4-й класс будут учиться с понедельника по пятницу.
Как сообщается, за введение пятидневки проголосовали 79 % родителей. Директор образовательного учреждения Сергей Васильев отметил, что сейчас совет учреждения готовит все документы о переходе, которые затем будут переданы в департамент образования мэрии города Новосибирска.
Комментарии
Ну есть же умные родители! И только в Барнауле упираются.
Подрастает дочь, скоро в школу, и я просто не буду ее в субботу туда водить. У ребенка должно быть детство.
Сын заканчивает 5-й класс. С уверенностью могу сказать большинство родителей ЗА ПЯТИДНЕВКУ!, подписи уже собирали, вот только это ни к чему не привело. Решение зависит от директора школы, а ему просто "лень заморачиваться", уж очень много документации переделывать, работать придется. А у ребенка действительно должно быть детство,наши детки, при сегодняшней программе обучения, нуждаются как минимум в двух выходных днях в неделе! НО КАК ДО ДИРЕКТОРА ДОСТУЧАТЬСЯ?
Значит ваша дочь будет техничкой или дворником, зато с детством
У нас и так пятидневка Лицей №122)))
Действительно, многие директора и завучи школ против пятидневки. И умеют и родителей настроить, пугая перегрузками. Учителей пугают тем, что те потеряют в зарплате. А на деле - да, заморачиваться не хотят.
Что за глупость будет техничкой,в Москве давно пятидневка и учатся там 5 недель ,а потом 1 каникулы и не работают при этом все техничками
я просто не буду ее в субботу туда водить.
потому что, каждую пятницу ты в говно)))
28.04.2017 14:31
- гость -
Не все живут по вашему подобию!