Фото: из архива Amic.ru
Паводок добрался до крупного алтайского районного центра — Тальменки. Местные жители обратились в редакцию портала Amic.ru, чтобы рассказать о своей беде.
По словам нескольких жителей улицы Некрасова, вода затопила их огороды и подобралась к жилым домам. В некоторых местах уже подтоплен подпол.
По словам местных жителей, пока на их просьбы откачать воду или обустроить водоотводный канал никто не откликнулся. Местную администрацию о проблеме проинформировали, но пока ситуация не изменилась.
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Наши собеседники уточняют, что вода вблизи домов по весне бывает каждый год. Однако на сей раз паводок подобрался непосредственно к усадьбам.
Комментарии
Эким знатным словом обозвали вооон те подтопленные сараюшки - Усадьбы.
а куда воду откачивать? в реку? так вода из реки же пришла.
пусть пьют
все фото вокруг одного туалета...