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Премьер-министр России Дмитрий Медведев еще 20 апреля подписал план мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. В одном из пунктов в этом документе сказано, что ВИЧ-инфицированные граждане смогут усыновлять детей, пишет "Коммерсант".
В документе есть оговорка, что разрешение будет получено только теми гражданами, которые проходят терапию. Кроме того, таким людям можно будет усыновлять детей-отказников, которые также инфицированы ВИЧ.
Пока, как пишет издание, этот документ еще не опубликован. У "Коммерсанта" есть информация, что его разместят на сайте правительства 2 мая.
Комментарии
ну да а что!а то дитишек вич больных ни кто не берет!а люди которые хотят дитей но с вич могут их усыновить че нет то ....но здоровых то ненадоо б довать а то мало ли