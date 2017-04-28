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Решение о продлении ограничений на движение большегрузов по дорогам Алтайского края приняли региональные власти.
Как сообщили в краевом Минстройтрансе, данная мера пролонгирована до 10 мая, хотя изначально планировалось, что многотонники не смогут ездить по дорогам регионального и межмуниципального значения с 1 по 30 апреля.
"Такое решение принято в связи с интенсивным таянием снежного покрова, обильными осадками и переувлажнением грунтов, что снизило несущую способность дорог", — уточняют в региональном министерстве.
Напомним, запрет распространяется на машины с нагрузкой на ось более шести тонн и автомобили, которые не имеют спецразрешения, выданного "Алтайавтодором".
Под традиционное ограничение не попадают автомобили, задействованные на международных перевозках грузов, транспортировке продуктов питания, лекарств, ГСМ, спецтехники, а также на пассажирские перевозки автобусами и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.
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