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Нижняя палата парламента Германии – Бундестаг – накануне одобрила законопроект, который вводит запрет на ношение на работе одежды, полностью закрывающей лицо. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.
Законопроект появился после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что нужно ввести запрет на использование элементов мусульманской одежды, закрывающих лицо.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер рассказал, что мигрантам нужно рассказать о ценностях Германии, а также о границах толерантности и отношении к другим культурам.
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