Напомним, что при заказе контента в сервисе "Видеопрокат" пользователи могут выбирать не только конкретные фильмы или программы, но и ежемесячные подписки на видео. Таким образом получают доступ не к одному, а к группе фильмов, сериалов или передач, объединенных тематикой. При этом несколько из них можно смотреть до двух месяцев бесплатно.
Например, "Женский мир" — это тысяча роликов о моде, красоте, воспитании детей, кулинарии, фитнесе и хобби от известных блогеров и звезд ТВ. Принять участие в промо-акции "Дарим Женский мир" можно до 31 мая. Стоимость подписки вне акции составляет 150 рублей в месяц.
А вот для поклонников современных сериалов действует акция "Больше сериалов". Ее наполнение зависит от того, какой пакет на телевидение подключен у клиента. Если вы пользуетесь пакетом "Твой Стартовый" или "Твой Оптимальный", то в рамках акции будет предоставлен дополнительный пакет Amedia Premium. В него входят каналы А1 HD, AMEDIA HIT и Amedia Premium, транслирующие рейтинговые сериалы и фильмы.
Если у клиента подключены пакеты "Твой Продвинутый" или "Твой Максимальный", то он получает подписку на видео Amediateka. Это последние серии и сезоны лучших сериалов – "Игра престолов", "Карточный домик", "Страшные сказки" и другие. После окончания льготного периода ежемесячная стоимость дополнительного пакета составит 199 рублей, подписки – 349 рублей. Отметим, что принять участие в акции "Больше сериалов" можно до конца 2017 года.
Для подписки в рамках акции нужно оставить заявку на сайте или по бесплатному номеру 8-800-1000-800. Активировать подписки также можно через интерфейс ТВ-приставки (последовательно нажав кнопки "Подключить" в окне описания нужной подписки и "Согласен" в окне запроса добавления услуги).
Комментарии
"Ростелеком" предлагает бесплатные ТВ-подписки
После окончания льготного периода ежемесячная стоимость дополнительного пакета составит 199 рублей, подписки – 349 рублей
таки 199 или 349 рублей в месяц у "Ростелекома" называется бесплатными ТВ-подписками
Слово Бесплатно уже настораживает, а не привлекает...