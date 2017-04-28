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Ввод в эксплуатацию нового жилья резко сократился в России — по итогам первого квартала 2017 года падение составило 15,8%.
Согласно данным Росстата, в РФ за первые три месяца этого года ввели 13,1 миллиона квадратных метров жилья. Это более 205 тысяч квартир.
Самые большие объемы строительства отмечены в Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Кубани, в Ленобласти, Татарстане, Ростовской области, Башкортостане, Москве, Самарской и Новосибирской областях, Удмуртии и Нижегородской области.
В данных субъектах Федерации было построено немногим более половины от всей площади жилья, введенной в стране за отчетный период.
Комментарии
Многие из новостроек остаются невостребованными. Только у одного из крупных региональных застройщиков пустуют 1200 квартир. При том, что покупательская способность жителей - одна из самых низких в стране. Без программ государственной ипотечной поддержки, которые в настоящее время практически свернуты, ситуация вряд ли кардинально изменится. Скудный региональный бюджет тоже не в состоянии существенно поддержать потенциальных новоселов. Между тем свертывание жилищных программ чревато еще одной большой проблемой. Ряды безработных могут пополнить 30 тысяч строителей.