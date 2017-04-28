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Власти накажут жителей Солнечной Поляны за разрушение собственной дороги

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Юристы администрации города уже занимаются данным вопросом

Фото: vk.com/barneos22

Жителей поселка Солнечная Поляна в Барнауле, которые самовольно разрушили асфальтовое покрытие на улице Жасминной, будут привлекать к ответственности и заставят возмещать городу ущерб. Об этом сообщил в пятницу, 28 апреля, первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Ранее стало известно, что в барнаульском поселке Солнечная Поляна был разрушен асфальт на участке дороги по улице Жасминной.

Люди неоднократно высказывали недовольство тем, что по дороге стало проезжать большое количество автомобилистов не из числа местных жителей. Ранее на этой улице дорогу пытались перекрыть с помощью огромной кучи снега. Тогда преграду уничтожили с помощью спецтехники.

Также на улице Жасминной были самовольно установлены самодельные "лежачие полицейские". Анатолий Воронков отметил, что данные действия будут рассмотрены юристами, а виновные в разрушении асфальта будут наказаны.

"До сих пор идет борьба местных жителей с высоким потоком транспорта. Так, на улице Юрина недавно перекопали дорогу. При этом ко мне на прием ходили люди и просили построить дорогу. Потом взяли и поставили на ней шлагбаум, чтобы по ней больше никто не ездил. Это борьба идет, она носит совершенно противоправный характер. Несколько дней руководство ГИБДД по городу Барнаулу просили вместе с администрацией района проблему с местными жителями решить. Я думаю, что от уговоров нужно уходить. Мы уезжаем, а они снова ставят шлагбаумы. Есть законные меры, и юристы администрации будут привлекать тех, кто навредит дороге", — сообщил представитель городской мэрии.

Как подметил глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, за счет краевого и городского бюджета в поселок Солнечная Поляна с 2011 года вкладываются огромные средства. В ближайшие несколько лет в поселке появится еще несколько новых дорог, а местные жители борются с автомобильным потоком.

"В поселок Солнечная Поляна с 2011 года регулярно идут вложения. Часть этих средств – на основании судебных решений, когда жители сами подали иск на администрацию. Возмещение идет за счет бюджетных средств, а потом сами ставят там шлагбаумы. Вы тогда живете на закрытой территории. Вложение бюджетных средств предполагает автомобильное движение для всех горожан. Так подходить к тому, что мы здесь живем и больше здесь никто не должен ездить, совершенно неправильно", — добавил представитель ОНФ.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.04.2017 13:13
- гость -

хаааааааааа получайте бояре!!!!!!!!!!!

0  0
28.04.2017 13:17
- гость -

на кол их всех и саморезами нашпиговать!!!

0  0
28.04.2017 13:23
- гость -

Дорога строилась за счет средств граждан, а теперь взыскивается с администрации, через суд. приставов не нужно приплетать сюда средства города... наша администрация постоянно как в "полуобморочном" состоянии... всякий бред пишет и искажает информацию

0  0
28.04.2017 13:23
- гость -

Забором их оградить и пусть платят за каждый выезд! Если решили ограничивать другим проезд.

0  0
28.04.2017 13:27
Павел

За свой счёт, 143 млн????

0  0
28.04.2017 13:33
- гость -

28.04.2017 13:27 100500!!!!!!!!ага вот скажи че буровят ведь пишут что город постоянно вкладывает деньги в поселок и на дорогу ушло 143 млн!!!они свое нет мы строили хааа!!ну вот как им обьсянить!ну говорю один мозг на всех .....

0  0
28.04.2017 13:35
Kimi

13:23
Да устали уже слушать что за счет граждан там живущих дорогу закатали. И че дальше? Она не стала после этого частной!!!! Вам это никак не дано понять? Или вас силой заставили это сделать?
Переезжапйте в закрыте поселки, и там творите че хотите...

0  0
28.04.2017 13:51
Шлагбаум

На все выезды из поселка поставить шлагбаумы. Выезд-въезд платные: 500 р. в одну сторону (в том числе для пожарных и скорых). Нужно окупать вложения в поселок.

0  0
28.04.2017 14:04
- гость -

все правильно сделали, сами построили, сами сломали... все верно... восстановили в первоначальное состояние, хотя до первоначального состояния ее еще можно воротить и воротить...
а 143 млн. руб это ремонт всего дорожного полотна расположенного на территории города Барнаула в той или иной его части города... в том числе и взыскание в суд. порядке

0  0
28.04.2017 14:11
- гость -

Согласен, забор с колючей проволокой и выезд из поселка на территорию Российской Федерации платным сделать, сделали себе страну, мне тоже не нравиться что вы из своего поселка в центр где я живу претесь постоянно.

0  0
28.04.2017 14:17
Владимир

штраф за самовольное перекрытие дороги -50т.р. тогда они сами все уберут , что там настроили. а то малоимущие на покупали коттеджей по 5-7 миллионов при зарплате 25-50т.р. еще и проверить всех на коррумпированность. да конфискацию ввести в УК. тогда по прижмут жопки.

0  0
28.04.2017 14:30
Наталья

Сидите в своем поселке и в город не выезжайте!!!! Совсем уже обнаглели!!! Вложили деньги в госимущество, молодцы, взыскивайте теперь... а другие то люди здесь при чем? А если кому-нибудь из живущих на этой улице не понравится как выглядит дом соседа? Что, сносить его что-ли будете?

0  0
28.04.2017 14:34
- гость -

Слабоумие это диагноз, но жизнь шире....

0  0
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