Фото: vk.com/barneos22
Жителей поселка Солнечная Поляна в Барнауле, которые самовольно разрушили асфальтовое покрытие на улице Жасминной, будут привлекать к ответственности и заставят возмещать городу ущерб. Об этом сообщил в пятницу, 28 апреля, первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
Ранее стало известно, что в барнаульском поселке Солнечная Поляна был разрушен асфальт на участке дороги по улице Жасминной.
Люди неоднократно высказывали недовольство тем, что по дороге стало проезжать большое количество автомобилистов не из числа местных жителей. Ранее на этой улице дорогу пытались перекрыть с помощью огромной кучи снега. Тогда преграду уничтожили с помощью спецтехники.
Также на улице Жасминной были самовольно установлены самодельные "лежачие полицейские". Анатолий Воронков отметил, что данные действия будут рассмотрены юристами, а виновные в разрушении асфальта будут наказаны.
"До сих пор идет борьба местных жителей с высоким потоком транспорта. Так, на улице Юрина недавно перекопали дорогу. При этом ко мне на прием ходили люди и просили построить дорогу. Потом взяли и поставили на ней шлагбаум, чтобы по ней больше никто не ездил. Это борьба идет, она носит совершенно противоправный характер. Несколько дней руководство ГИБДД по городу Барнаулу просили вместе с администрацией района проблему с местными жителями решить. Я думаю, что от уговоров нужно уходить. Мы уезжаем, а они снова ставят шлагбаумы. Есть законные меры, и юристы администрации будут привлекать тех, кто навредит дороге", — сообщил представитель городской мэрии.
Как подметил глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, за счет краевого и городского бюджета в поселок Солнечная Поляна с 2011 года вкладываются огромные средства. В ближайшие несколько лет в поселке появится еще несколько новых дорог, а местные жители борются с автомобильным потоком.
"В поселок Солнечная Поляна с 2011 года регулярно идут вложения. Часть этих средств – на основании судебных решений, когда жители сами подали иск на администрацию. Возмещение идет за счет бюджетных средств, а потом сами ставят там шлагбаумы. Вы тогда живете на закрытой территории. Вложение бюджетных средств предполагает автомобильное движение для всех горожан. Так подходить к тому, что мы здесь живем и больше здесь никто не должен ездить, совершенно неправильно", — добавил представитель ОНФ.
Комментарии
хаааааааааа получайте бояре!!!!!!!!!!!
на кол их всех и саморезами нашпиговать!!!
Дорога строилась за счет средств граждан, а теперь взыскивается с администрации, через суд. приставов не нужно приплетать сюда средства города... наша администрация постоянно как в "полуобморочном" состоянии... всякий бред пишет и искажает информацию
Забором их оградить и пусть платят за каждый выезд! Если решили ограничивать другим проезд.
За свой счёт, 143 млн????
28.04.2017 13:27 100500!!!!!!!!ага вот скажи че буровят ведь пишут что город постоянно вкладывает деньги в поселок и на дорогу ушло 143 млн!!!они свое нет мы строили хааа!!ну вот как им обьсянить!ну говорю один мозг на всех .....
13:23
Да устали уже слушать что за счет граждан там живущих дорогу закатали. И че дальше? Она не стала после этого частной!!!! Вам это никак не дано понять? Или вас силой заставили это сделать?
Переезжапйте в закрыте поселки, и там творите че хотите...
На все выезды из поселка поставить шлагбаумы. Выезд-въезд платные: 500 р. в одну сторону (в том числе для пожарных и скорых). Нужно окупать вложения в поселок.
все правильно сделали, сами построили, сами сломали... все верно... восстановили в первоначальное состояние, хотя до первоначального состояния ее еще можно воротить и воротить...
а 143 млн. руб это ремонт всего дорожного полотна расположенного на территории города Барнаула в той или иной его части города... в том числе и взыскание в суд. порядке
Согласен, забор с колючей проволокой и выезд из поселка на территорию Российской Федерации платным сделать, сделали себе страну, мне тоже не нравиться что вы из своего поселка в центр где я живу претесь постоянно.
штраф за самовольное перекрытие дороги -50т.р. тогда они сами все уберут , что там настроили. а то малоимущие на покупали коттеджей по 5-7 миллионов при зарплате 25-50т.р. еще и проверить всех на коррумпированность. да конфискацию ввести в УК. тогда по прижмут жопки.
Сидите в своем поселке и в город не выезжайте!!!! Совсем уже обнаглели!!! Вложили деньги в госимущество, молодцы, взыскивайте теперь... а другие то люди здесь при чем? А если кому-нибудь из живущих на этой улице не понравится как выглядит дом соседа? Что, сносить его что-ли будете?
Слабоумие это диагноз, но жизнь шире....