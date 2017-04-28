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Спортивный турнир в честь ветеранов Великой Отечественной пройдет на Алтае

, ИА "Амител"
Юные футболисты поборются за кубки, медали и призы турнира

Фото: Нина Хлыновская

30 апреля в селе Паутово Петропавловского района пройдет межрайонный турнир по мини-футболу памяти ветерана Великой Отечественной войны Василия Шалимова. На соревнования съедутся спортсмены 2004 года рождения и младше из четырёх районов Алтайского края: Быстроистокского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского и Петропавловского.  Юные футболисты поборются за кубки, медали и призы турнира. В программе военно-патриотические песни, выступления школьников, угощение солдатской кашей.

Это традиционный турнир, на который собираются и дети, и взрослые, чтобы почтить память ушедшего из жизни ветерана и всех фронтовиков села. У каждого жителя села своя военная история, поэтому они приходят на турнир, чтобы вспомнить и своих фронтовиков: отцов, дедов и прадедов. Отметим, что на фронт из Паутово ушли более пятисот человек, вернулись только 117. Сегодня ни одного из ветеранов уже нет в живых.

Турнир проходит при поддержке управления по спорту и молодежной политике Алтайского края, одного из крупнейших хозяйств региона “АКХ Ануйское”, а также депутатов АКЗС. Начало 30 апреля в 10.30 на школьном стадионе села Паутово.

Василий Шалимов призван в Красную Армию из 8-го класса, в 16 лет. После окончания курсов в должности командира отделения воевал в Восточной Пруссии, был ранен. В мае 1945 года с победой вернулся в родное село. Более двадцати лет возглавлял Совет ветеранов Паутово, помогал участникам Великой Отечественной войны, их семьям, вдовам. По его инициативе в селе установили памятник ветеранам, умершим в мирное время.


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