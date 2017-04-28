Фото: pixabay.com
Власти Италии решили бороться с наплывом туристов в Венеции. Для этого в городе поставят счетчики, фиксирующие число посетителей, пишет Regnum.ru.
Как сообщается, такие счетчики планируют в скором времени поставить на территории всех городов Италии.
Поток туристов сокращают, чтобы сделать их пребывание комфортным для местных жителей. Сейчас турпоток для Венеции слишком тяжел, и власти хотят донести эту информацию до иностранцев через СМИ.
Население Венеции — 264 579 человек. Венеция — крупный туристический и научно-образовательный центр. В материковой части — морской порт и международный аэропорт Марко Поло, нефтеперерабатывающий и другие заводы. Место проведения Венецианского карнавала и Венецианского кинофестиваля.
Комментарии
похоже итальяшки решили продавать билетики на въезд в свои исторические города