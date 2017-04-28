Май открывает сезон веселых пикников и, конечно же, шашлыков. Компания "Барнаульский пищевик" дарит всем отличную возможность насладиться долгожданным вкусом и объявляет о старте акции в сети фирменных магазинов "Мясная лавка".
В магазинах "Мясная лавка" покупатели могут найти не только свежий охлажденный шашлык, но и все необходимое для поездки на природу. Товар в магазины завозят каждое утро.
Акция действительна при наличии купона. Сохраните и распечатайте купон, предъявите его на кассе и получите мясную продукцию по специальной цене.
Адреса магазинов "Мясная лавка":
Юрина, 299А
Змеиногорский тракт, 104м/5
Красноармейский, 64
Попова, 76
Пионеров, 10
Молодежная, 56
Павловский тракт, 142Б
Трактовая, 88Б
Панфиловцев, 22Б
Ознакомиться с ассортиментом магазина можно в официальной группе "ВКонтакте"