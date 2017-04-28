Фото: skyscrapercity.com
Реконструкция перекрестка Власихинская – Малахова будет закончена уже в 2017 году. Как сообщил в пятницу, 28 апреля, заместитель главы администрации краевой столицы Анатолий Воронков, в этом районе Барнаула будет организовано кольцевое движение, а трамвайные пути будут вынесены. Изменение перекрестка около ТЦ должно повысить транспортную доступность объекта и снизить количество ДТП.
Финансировать проект будет также руководство компании "Ашан", собственник торговой площадки — компания "Первый", а также администрация Барнаула. Общая стоимость работ оценивается в 200 миллионов рублей.
Реконструировать перекресток будут летом 2017 года. Уже в этом сезоне все работы будут выполнены. Однако Анатолий Воронков подчеркнул, что движение на магистралях города не будет закрыто. Специалистами же решается вопрос, как будет организована схема дорожного движения на время строительных работ. Более подробная информация появится уже в ближайшее время на сайте администрации Барнаула.
Отметим, что строительство третьего малаховского кольца в районе "Ашана" обсуждалось уже очень давно. Согласно проектной документации, реконструкция не повлечет за собой сноса домов в садоводствах, которые расположены рядом.
Комментарии
А хоть бы и снесли, если городу так надо