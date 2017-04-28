Фото: fetmuzclips.ru
Российские исполнители Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в черный список экстремистского сайта Украины "Миротворец", пишет ТАСС.
По словам Гурцкой, победив внешних врагов, в скором времени СБУ примется и за внутренних.
"Что касается действий всех этих СБУ, так называемых миротворцев и прочих. Есть один исторический урок: победив внешних врагов (меня, Лолиту, Сергея Безрукова и других), принимаются за внутренних", — считает российская певица.
Как сообщается, в немилость российские исполнители попали после того, как дали концерт в Крыму. Также Гурцкая считает, что попала в черный список из-за открытой поддержки других российских исполнителей, которым закрыт въезд на Украину.
Напомним, на прошлой неделе певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда и отправили в Москву, не пустив в Киев. На Украину певица ехала, чтобы повидать дочь, которая заболела.
Комментарии
чо! вполне демократическая еврогейская страна, победившая совок, кровавую диктатуру и прочие прелести авторитарных режымов! вот такую байду нам предлагают овальные, ходоры, касьянчеГи и прочие вожди особоодаренной публики!
"Две трети россиян (67%) считают, что правительство РФ должно попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов, в обратном уверен каждый пятый (19%).
Чаще всего россияне говорят о нетерпимом отношении к трудовым мигрантам - выходцам с Северного Кавказа (41% воспринимает их негативно, 43% - нейтрально, 9% - хорошо) и из Средней Азии (38% - плохо, 48% - нейтрально, 10% - хорошо).
За период, прошедший между замерами 2007 и 2017 годов, выросла неприязнь к трудовым мигрантам с Украины..." (с)