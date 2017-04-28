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Сезон лесных пожаров в Алтайском крае вошел в активную фазу — за сутки в регионе ликвидировали сразу семь возгораний под Барнаулом, в Заринском, Волчихинском, Первомайском, Новичихинском и Тальменском районах.
"На тушении указанных лесных пожаров было задействовано 34 лесных пожарных, использовано 11 автоцистерн для заливки огня водой и шести тракторов для опашки очагов возгораний. Оперативные действия не позволили огню распространиться на большие площади, пожарами пройдено 2,97 гектара", — уточняют в Минприроды края.
Всего же с начала пожароопасного сезона, который стартовал 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 13 пожаров. Огнем пройдена площадь 6,27 гектара.
11 случаев возгорания произошли в связи с нарушением населением правил пожарной безопасности на природных объектах, в двух — из-за сельхозпалов.
Напомним, что до конца апреля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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