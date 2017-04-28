Фото: pixabay.com
Ассоциация туроператоров РФ опубликовала предпочтения россиян относительно путешествий на предстоящих майских праздниках.
Как сообщается, от 80 до 90% россиян останутся внутри своего региона или отправятся на дачу. Большинство остальных поедут по России, при этом речь идет не только о курортных местах.
Тем не менее лидерами среди российского отдыха остаются курорты Краснодарского края и Крым. Что касается заграничных поездок, то большинство россиян поедут в Турцию. На долю этой страны приходится 30–35% туристов из тех, кто выбрал поездку за рубеж.
Среди стран СНГ наибольшей популярностью пользуются Армения и Грузия.
Комментарии
Ключевая фраза 80-90% останутся дома, а 10% поедут куда-либо.....
Около 86% россиян довольны своей работой, при этом 79% жителей страны заявили, что готовы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни. При этом примерно пятая часть опрошенных в таком случае намерена уволиться и больше никогда не работать.
Что немаловажно, уровень удовлетворенности среди людей с низким уровнем зарплаты составляет порядка 79%.