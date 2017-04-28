Фото: altask.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в рамках встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым обсудил с главой правительства социально-экономическую ситуацию в регионе и попросил о поддержке в реализации ряда значимых проектов.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, также Карлин и Медведев затронули вопросы выполнения майских указов президента РФ. Во время беседы глава региона затронул тему завершения строительства первой очереди противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске.
"Мы будем достраивать первую очередь и вводить ее в эксплуатацию в 2018 году. Я обратился к премьеру с просьбой оказать нам содействие в выделении средств на приобретение необходимого медицинского и иного оборудования для данного объекта. Решение этого вопроса с федеральной поддержкой гарантировало бы введение объекта в эксплуатацию в следующем году", — отметил губернатор.
Также глава края попросил Медведева оказать финансовую поддержку в выполнении "дорожных карт" по повышению заработной платы работникам организаций бюджетной сферы.
"Мы понимаем, что ресурсов муниципальных бюджетов на выполнение "дорожной карты" пока недостаточно", — констатировал Александр Карлин, добавив: "Мы хотели бы использовать федеральную поддержку, чтобы направить в муниципалитеты средства, необходимые для повышения заработной платы специалистов. Это социально значимая, ответственная работа. Конечно же, государство должно полностью выполнить перед ними обязательства и помочь муниципалитетам, чтобы они также выполнили свои обязательства".
Кроме того, глава региона предложил включить в федеральную программу развития водохозяйственного комплекса два берегозащитных сооружения в Чарышском и Красногорском районах. В итоге премьер-министр поручил главе Минприроды рассмотреть вопрос о включении значимых для края объектов в план работ на 2018 год.
Комментируя же встречу с Дмитрием Медведевым, Александр Карлин подчеркнул: "Считаю, что работа 27 апреля в правительстве России, в том числе рабочая встреча с премьер-министром, — это хороший сигнал для всех жителей Алтайского края о том, что в правительстве России, федеральных министерствах и ведомствах знают о положении дел в Алтайском крае, положительно откликаются на наши предложения и запросы".
Комментарии
Попрошайка....
Еще бы, а сам ничегошенький для края ни сделал кроме как на массуху работать и говорить что в крае все хорошо.
" в правительстве России, федеральных министерствах и ведомствах знают о положении дел в Алтайском крае" - если знают со слов Карлина, то наверное удивляются, зачем такому процветающему краю ещё и помогать?
а правительство для того и создали , чтобы крутым жестом отправить в отставку как в Хакассии, и губернатор чист и не повинен.
сухие цифры РОССТАТА по госслужащим медики , воспитатели, учителя :
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor4-16.html