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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек посоветовал военным из Украины не связываться с Черноморским флотом России, который оснащен по-современному, сообщает РИА Новости.
"В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику, иначе это будет подводный поход в один конец", — сказал Бальбек.
Эти слова были ответом капитану первого ранга ВМС Украины Евгению Лупакову, который сказал, что если бы у страны "было хотя бы пяток подводных лодок", то она смогла бы уничтожить Черноморский флот "в труху".
Комментарии
Боевые хомячки с окраины , вырывшие само черное море , думают по другому
А ТО БУДЕТ КАК С ТОМОГОВКАМИ