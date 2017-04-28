Старая версия сайта

Мобильная версия

Реклама на сайте

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Обязательно! Слишком много испытаний выпало на их долю. Ветеранам очень важны наша поддержка и внимание, понимание, что мы помним, что они сделали, и благодарны им за это

Никогда не задумывался об этом. Но теперь обязательно приму участие в Марафоне "Спасибо за Победу!"

Внимание, конечно, важно. Но зачем им делать какие-то подарки? Хватит и открытки

Не стоит заморачиваться. Ветераны и так много льгот получают от государства.

Думаю, что 100 рублей для каждого из нас небольшая сумма, а "с миру по нитке", как говорится, существенная помощь для ветеранов