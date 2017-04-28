Фото: Amic.ru
Строительство объездной дороги вокруг города Барнаула, по которой будет проходить весь транзитный транспорт, может начаться уже в 2019 или в 2020 году. Об этом в пятницу, 28 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз.
По его словам, сегодня уже проведены все топографические работы. Разработкой проекта занимается компания из Санкт-Петербурга АО "Институт "Стройпроект".
"Сейчас идет уточнение геодезических и геологических данных. Часть работ под опорой моста проведут летом с барж, потому что зимой толщина льда не позволила провести их в полной мере. Также сейчас идет математическое моделирование данных гидрологии. В частности, специалисты прогнозируют, как река будет себя вести в паводок после строительства моста. Есть предложение сделать переход через Обь и пойму не мостом, а эстакадой, чтобы не создавать заторов и чтобы не было затоплений", — сказал он.
Василий Мотуз отметил, что в августе проект будет согласован с Министерством транспорта Алтайского края, губернатором Александром Карлиным. В дальнейшем будет проведена государственная экспертиза. В это же время будут подготовлены документы в Росавтодор для попадания в программу, чтобы получить финансирование за счет средств, собранных по системе "Платон".
"Мы бы хотели попасть в эту программу, потому что средств краевого бюджета на такие большие стройки не хватит. Мы для этого подготовим все документы. После этого Минтранс РФ подготовит проект для подписи председателя правительства страны. Я надеюсь, что в 2019 или в 2020 году строительство уже начнется. Хотя, может быть, и раньше. Все зависит от того, какая будет финансовая ситуация со сбором средств по системе "Платон", — добавил Мотуз.
На подряде у них работает компания "Алтайиндорпроект", которая делает почти половину проекта дороги от Павловского тракта до Змеиногорского. На дороге будут построены кафе, детские площадки. Ожидается, что будет построено 60 километров первой категории с мостами через реки Барнаулку и Обь.
В ходе пресс-конференции журналистам были показаны три предварительных эскиза будущего моста. Ожидается, что его строительство займет около трех лет, а самой дороги – два года.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что стоимость строительства обхода Барнаула с третьим мостом через Обь оценивается в 20 миллиардов рублей. Реализация такого масштабного проекта будет осуществляться за счет федеральных и краевых средств, а также денег, собранных системой "Платон". После этого глава региона официально утвердил схему резервируемых земель для строительства дороги. В нее попали 430 зарегистрированных в Росреестре участков. С собственниками земель будут вестись переговоры, им предложат продать участки государству по рыночной цене.
Комментарии
Пусть сами катаются по платному мосту и платной дороге
на кой на этой дороге детские площадки?
Нужен он что ли?
все понятно, спроектируют, но строить не будут. потому, что он не нужен
Здорово если транзитный транспорт в город заходить не будет!