Аэробусы будут летать с 28 апреля из Новосибирска в Горный Алтай и обратно

Фото: polet.me
Компания S7 Airlines с 28 апреля запускает рейсы Новосибирск – Горно-Алтайск – Новосибирск, сообщает пресс-служба организации.
Полеты будут выполняться с периодичностью до трех раз в неделю. Вылет из аэропорта Толмачево в 13:10, прибытие в Горно-Алтайск в 14:20. Обратный рейс вылетает в 15:10 и прилетает в Новосибирск в 16:20.
В Республику Алтай будут летать современные комфортабельные воздушные суда семейства Airbus A320, Boeing 737-800, а также Embraer 170-LR. Авиабилеты на рейсы можно купить также на сайте компании.
Комментарии
будут летать не только аэробусы
это шаг уменьшит турпоток в Алтайский край...
может офигевших на трассе меньше станет, но с другой стороны - долетели до Г.Алтайска, а дальше куда? на такси до рублевки, чемала и т.п.?
Раз в неделю?????
Людей на три рейса в неделю не наберут)