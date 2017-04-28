Фото: kazanfirst.ru
Жителям Алтайского края запрещается посещать леса в связи с введением в регионе особого противопожарного режима.
Как сообщили в краевом главке МЧС России, постановление о введении на территории региона противопожарного режима подписал губернатор Александр Карлин.
На период действия режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах и так далее.
Профильным службам поручено разработать и утвердить план мероприятий на период действия особого противопожарного режима, местным властям поручено осуществить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Читайте также: Сразу семь лесных пожаров произошло в Алтайском крае за сутки
Нарушителям режима вне зависимости от статуса грозят штрафы.
Напомним, что до конца апреля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Кроме того, в данный момент обострилась проблема с пожарами. Только за минувшие сутки в регионе потушили семь возгораний.
Комментарии