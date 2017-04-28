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Житель Екатеринбурга Руслан Соколовский может получить 3,5 года колонии общего режима за то, что летом прошлого года ловил покемонов в Храме-на-Крови, сообщает сайт газеты "Известия".
Такое наказание требует гособвинение. В прокуратуре отмечают, что хотят назначить подсудимому реальное наказание, но в пределах минимального. Гособвинитель попросил суд "назначить исправление в колонии общего режима".
Напомним, инцидент произошел летом прошлого года. Тогда 21-летний парень записал видео, как играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Молодого человека обвиняют по статье "Оскорбление чувств верующих" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Комментарии
Жесть...
Церковь отделена от государства. Бога нет. Никакого. И для начала посадите сердюкова и чубайса.
сколько попы чайке занесли?