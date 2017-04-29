Движение общественного транспорта на участке Матросова и Ленина в Барнауле будет запрещено летом 2017 года из-за масштабной работы по расширению. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал заместитель главы администрации краевой столицы Анатолий Воронков.
По его словам, летом начнется работа по строительству еще одной полосы движения на участке Ленина с Матросова для поворота общественного транспорта. Также в 2017 году будет полностью отремонтирована улица Матросова. Из-за глобальных работ будет изменена на лето схема движения. В частности, общественный транспорт не будет поворачивать на Матросова, а будет следовать по маршруту через Севера-Западную до Юрина.
О разработке этого проекта стало известно еще в начале 2016 года. По замыслу авторов проекта, это должно помочь в решении старой транспортной проблемы, которая беспокоит горожан уже много лет.
Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.
Проект разработала компания "Красноярскгражданпроект". При этом расширение проезжей части не уменьшит пешеходную зону. Работы начнутся уже в июне 2017 года и займут несколько месяцев.
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