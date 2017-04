Фото: pixabay.com

Крымская достопримечательность — замок "Ласточкино гнездо" — вошла в проморолик, подготовленный Украиной к музыкальному конкурсу "Евровидение-2017".

Ролик опубликован в официальном твиттере Украины. Видео называется Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие").

"Ласточкино гнездо" — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма. Российскими властями наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения. Строение напоминает наскальные средневековые замки типа "орлиное гнездо", а внешне оно оформлено в виде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста.

Проморолик длится 30 секунд. Он был опубликован накануне в четверг, 27 апреля.

Hey, check out our video for #Eurovision 2017. Let’s share our songs in Kyiv this May! pic.twitter.com/ppFCjbED2V