Квас является русским традиционным напитком уже почти тысячу лет. Шипучий и ароматный — он так близок загадочной славянской натуре. На Руси анализ состава кваса не проводился. Пили его от души, и в будни, и в праздники, и на здоровье не жаловались.

Квас пьют в любой ситуации: после работы, на даче, на отдыхе и работе. Его можно не бояться пить в большом количестве, ведь от него не поправляются. Несмотря на содержание сахара, настоящий квас не способствует набору веса. Одну кружку в день рекомендуется пить даже тем, кто сидит на диете.

Польза кваса несомненна, в этом традиционном русском напитке содержатся:

органические кислоты, они задерживают влагу в организме, поэтому именно квас отлично утоляет жажду, спасает от обезвоживания и морщин;

витамины группы В присутствуют в квасе в изобилии и дарят густые и блестящие волосы, красивые ногти и стройную осанку;

в квасе также много витамина PP, который отвечает за отменный аппетит, гладкую кожу и здоровый цвет лица.

На фото: Завод "Бочкари"

Летом, как только на грядках появляется первая зелень, сразу в ход идет окрошка. Компоненты и способы приготовления у всех свои: кто-то любит тереть всё на терке (для равномерного и гармоничного вкуса), кто-то предпочитает порядок в тарелке и режет все кубиками. Квас тоже бывает разным, каждый сможет найти свой вкус:

С самого начала "Андреич" создавался таким, как любит покупатель. Опираясь на старые русские традиции, воссоздавался и выверялся рецепт, тестировался на множестве честных "непрофессиональных судей" — людей разного пола и возраста. Образцы, которые понравились большинству, и стали различными сортами кваса "Андреич".

А. С. Пушкин в поэме "Евгений Онегин" так пишет о семье Лариных: "Им квас как воздух был потребен". А у Сергея Есенина в поэме "Анна Снегина" есть такие строчки: "У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас".