Требования к упаковкам, в которых хранятся продукты питания, повышаются с 21 мая в России, сообщает "Российская газета". Такие коррективы подразумевает технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки".
Особое внимание будут обращать на детское питание. Производителей обязали указывать на упаковке информацию о материале, из которого она изготовлена. Та продукция, которая была произведена до 20 мая включительно, будет реализовываться в магазинах до окончания срока годности продукта.
Комментарии
Как технолог пищевого производства скажу, вам любой технолог скажет, что на упаковке укажут то, что взбредёт в голову, и совсем не то, какого сырья изготовлен продукт. И безо всякого абсолютно за это наказания.