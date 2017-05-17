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Что можно приготовить на природе?

, ИА "Амител"
Камень для пиццы, пресс для бургеров и другие новинки аксессуаров для пикника

Начало мая не порадовало барнаульцев теплой и солнечной погодой. Но это не повод отчаиваться, ведь впереди длинное и жаркое лето, сезон отпусков, активного отдыха на природе, путешествий и походов.

Свежий воздух, деревья над головой, шум реки, запах костра — настоящая походная романтика.

Ну и какая же вылазка на природу обойдется без жарки мяса на открытом огне? Благоухающий чесноком и пряными травами шашлычок на углях, зажаристые ребрышки, сочные отбивные — от одного только перечисления начинают течь слюнки.

Но чтобы мясо вышло действительно потрясающим, стоит заранее озаботиться приобретением необходимого для готовки оборудования. Тем более что в настоящее время появилось множество крайне удобных приспособлений, с которыми готовка на природе становится не только легкой, но и интересной.

Например, в продаже появилось совершенно уникальное изобретение — камень для пиццы со специальными жаропрочными ручками. Кстати, несмотря на название, готовить на нем можно не только это традиционное итальянское блюдо, но и любую выпечку, например блинчики.

Самыми распространенными все же остаются мангалы. Современные мангалы созданы для комфортного и удобного использования на протяжении долгих лет. Например, продукция бренда Forester выполнена из высокопрочной углеродистой стали с термостенками, которые обеспечивают высокую температуру и длительность работы. Уникальные ребра жесткости  придают конструкции дополнительную прочность.

Также в продаже появились удобнейшие мангалы-дипломаты, которые имеют разборную конструкцию и очень легко транспортируются, а также передвижные мангалы на колесиках с удобными откидными полочками.

Системы барбекю намного более функциональны. К примеру, системы гриля и барбекю от компании WEBER. С их помощью вам станут доступны и легкие закуски вроде овощных рулетиков с сыром, и сложные гарниры с использованием запеченных долек картофеля, и нежные коктейли из морепродуктов с еле уловимым запахом дымка. Не говоря уже о классических стейках, отбивных, ребрышках, курочке с золотистой корочкой. Суть барбекю — создание единого, контролируемого по температуре и высоте решетки пространства для жарки, тушения, запекания и даже копчения мяса.  

В последнее время настоящим трендом стали американские бургеры. И это неудивительно. Хрустящая поджаренная булочка, сочная котлетка, свежайшие овощи, всё это с каким-нибудь вкуснейшим соусом — настоящее пиршество для гурманов. Приготовить бургеры самостоятельно не так уж и сложно, главное в этом американском продукте — правильно зажаренное мясо. Высота котлетки не должна превышать двух сантиметров, а форма обязательно должна быть с небольшим углублением. Сформировать идеальные котлетки поможет специальный пресс для бургеров. Они непременно получатся не только красивыми, но и идеально прожаренными.

Огромный выбор оборудования, а также разного рода аксессуаров для готовки на природе можно найти в магазине "Активный отдых". Специалисты магазина сориентируют в ассортименте, проконсультируют по каждому представленному в магазине товару и помогут совершить правильный выбор.

Магазин "Активный отдых": Барнаул, улица Брестская, 11. 
Телефон (3852) 202-730 
http://ao22.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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