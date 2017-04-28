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Результаты проверки соблюдения законодательства при содержании дорог в Барнауле опубликовала прокуратура.
Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что проезжие части на 69 улицах города не соответствуют установленным требованиям.
"Имеются просадки, выбоины, иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. В ходе проверки выявлены факты непринятия своевременных мер к заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично–дорожной сети Барнаула", — добавляют в прокуратуре.
Помимо этого, правоохранители констатируют, что городские власти в течение длительного времени не исполняют судебные решения о возложении обязанности привести в порядок автомобильные дороги на территории муниципалитета.
В этой связи главе администрации краевой столицы было вынесено представление о необходимости устранить нарушения.
Стоит подчеркнуть, что в городе уже дан старт масштабной ремонтной кампании, которая, возможно, исправит ситуацию.
Комментарии
ЗаПлатонить всех городских ездунов и все дела))))