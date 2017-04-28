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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск договорились о доставке в Россию мощей одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что мощи доставят в Москву 21 мая из итальянского города Бари. До июля они будут находиться в храме Христа Спасителя. После этого мощи отвезут в Санкт-Петербург.
Мощи привезут в Россию впервые за 930 лет. За это время мощи никогда не покидали итальянского города Бари. Митрополит Иларион отметил, что принесение мощей приурочено ко дню памяти святого – 22 мая – дата принесения мощей Николая Чудотворца в Бари.
Николай Чудотворец — святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия). В христианстве почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе — покровителем практически всех слоёв общества, но в основном детей.
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