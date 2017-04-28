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Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 58-летней директора парикмахерской в Заринске, обвиняемую в невыплате пособия по уходу за ребенком своей работнице, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, у руководителя была возможность рассчитаться со своей сотрудницей, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Размер долга составил более 27 тысяч рублей с августа 2015 года по январь 2017 года.
В ведомстве установили, что в кассу парикмахерской в это время поступали деньги многократно превышающие размер задолженности. Но директор игнорировала закон и потратила 2,5 миллиона рублей на повседневную деятельность.
Уголовное дело отправлено в суд.
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