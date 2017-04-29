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Дожди, а местами и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 29 апреля.
"В отдельных районах районах дождь, возможна гроза", — указывают в Гидрометцентре. Дневные температуры составят +16...+21 градусов.
Ветер будет северо-западным 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
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В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +17…+19 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Напомним, на территории края действует особый противопожарный режим и штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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