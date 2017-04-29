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Безопасно ли детское питание, которое получают дети в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
В краевой столице обсудили качество детского питания, которое получают семьи региона

Качестве детского питания, которое получают семьи в Алтайском крае обсудили в региональном министерстве здравоохранения. Поводом для совещания стали жалобы в социальных сетях.

Около двух месяцев назад некоторые пользователи написали, что недовольны детским питанием, которое бесплатно выдают малообеспеченным семьям Алтайского края. При этом в краевой минздрав официальные жалобы не поступали.

"В случае, если ребенку не подходит выдаваемая молочная смесь и это подтверждено врачебным заключением, вопрос обеспечения его подходящим детским питанием будет решаться индивидуально, — заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края по лекарственному обеспечению Елена Кравец

На совещании присутствовал также заведующий лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУ "НИИ питания" РАМН Владимир Бессонов. Эксперт подчеркнул, что сегодня в стране жесточайший контроль за качеством детского питания. Смеси проверяют государственные и общественные организации, надзорные органы.

"Сегодня вопросов по безопасности детского питания в нашей стране не возникает в принципе. Как не возникает и вопросов по соответствию питания заложенным показателям качества, каким является содержание в нем белков, жиров, углеводов и так далее. Я подчеркну, что в настоящее время никаких претензий по безопасности и составу продукта, поставляемого в детские поликлиники страны нет", — рассказал Владимир Бессонов порталу Amic.ru.

Эксперт также призвал не верить слухам, которые распространяют в социальных сетях. Если кого-то смущает качество, он может отдать продукт на экспертизу, вместо того, чтобы делать голословные заявления.

В 2017 году в Алтайском крае 6154 ребенка из малообеспеченных семей получают бесплатное детское питание. Для их обеспечения закуплено 71 тыс. 182 кг (177 тыс. 955 пачек) сухой адаптированной молочной смеси для вскармливания здоровых детей с рождения до 12 месяцев "Беллакт" на общую сумму 21,2 млн. рублей. Для обеспечения детей, страдающих фенилкетонурией, в рамках программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года", в настоящий момент, проводится закуп специализированных продуктов диетического (лечебного) питания на сумму 12,3 млн. рублей.


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