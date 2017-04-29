Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе продают в центре Барнаула за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В объявлении отмечается, что квартира находится на 14 этаже высоки по адресу: улица Молодежная, 3б.
"Элитный жилой комплекс, достойный ремонт, квартира с захватывающими видами из окон, солнечная, на две стороны (восток, запад), очень хорошее состояние, высота потолков три метра, три застекленных лоджии. Новый ремонт, никто не проживал, без мебели и техники, постирочная комната, гардеробная, просторная гостиная, охрана, приточно-вытяжная вентиляция, санузлы полностью укомплектованы сантехникой, отличная детская и прогулочные зоны", — говорится в сообщении.
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Автор объявления подчеркивает, что расположение дома очень удобное — рядом находится диагностический центр, парк, площадь с фонтанами, торговые центры, школы и детские сады.
Комментарии
а сосeди там ылитныи, шалупонь с нахаловки?
Это общага что ли?
расположение дома очень удобное — рядом находится диагностический центр
самое необходимое в жизни.