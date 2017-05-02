90% нарушений расходования бюджетных средств совершают муниципальные власти. В 2016 году было выявлено нарушений с их стороны на сумму 836 млн рублей. Об этом во время отчета о деятельности Счетной палаты региона перед депутатами краевого парламента рассказала заместитель председателя палаты Татьяна Киреева.
В 2016 году ведомство проверило более 31 млрд рублей (из них 24 млрд рублей — средства бюджетов всех уровней). На 2017 год запланированы массовые проверки в сфере образования, здравоохранения, культуры, сообщила депутатам Татьяна Киреева. Отдельный аудит пройдет по адресной инвестиционной программе, Счетная палата проверит даже долгострои.
Главные нарушители — муниципалитеты.
"В 2016 году было выявлено нарушений на 918 млн рублей. Из них 836 млн допущено в муниципальных образованиях, что нас очень сильно настораживает. Это 90% нарушений", — сказала Киреева.
Впрочем, нарушения, которые допускают местные власти, типичны по всей стране. Так, треть нарушений (на 292 млн рублей) приходится на бухгалтерский учет и бюджетную отчетность. Занижением кредиторской и дебиторской задолженности власти стараются приукрасить картину в своих территориях, пояснила Киреева.
На 193 млн рублей выявлено нарушений при осуществлении закупочной деятельности.
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Есть у Счетной палаты претензии по учету муниципальной собственности.
"Районы не очень активно работают с темой увеличения доходов бюджета за счет использования муниципальной собственности. Встречается заниженная ставка арендной платы, безвозмездная передача имущества, неконкурентная сдача в аренду. Элементарное наведение порядка позволяет районам увеличить доходы своих бюджетов. Ведь в отдельных районах неналоговые доходы составляют до 25-30%", — подчеркнула представитель контрольного органа.
Так, в Барнауле Счетная палата выявила занижение размера арендной платы за пользование муниципальной собственностью на 195,5 тысяч рублей, земельными участками — чуть более одного миллиона рублей. В результате неправомерного использования муниципального имущества в бюджет Барнаула не поступили доходы в виде арендной платы в сумме 21 млн рублей.
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В Завьяловском районе было недополучено 1,6 млн рублей из-за передачи в безвозмездное использование муниципального имущества. А в Романовском районе в реестре объектов муниципальной собственности не учтены четыре квартиры стоимостью 442,5 тысячи рублей, числящиеся на ликвидированном муниципальном унитарном предприятии.
Еще одно важное направление — выявление неэффективного использования средств — в 2016 году почти на 254 млн рублей.
"Эти средства ушли по целевому назначению, но не достигли планируемого эффекта. Например, долгое невведение в эксплуатацию приобретенного оборудования, излишние товарно-материальные ценности", — добавила Татьяна Киреева.
Кстати, на сессии АКЗС в четверг, 27 апреля, когда был заслушан отчет Счетной палаты, депутаты приняли во втором чтении законопроект партии "Справедливая Россия", что называется, в тему. Закон дает рекомендации властям городов и районов региона создавать свои счетные палаты, чтобы следить за эффективностью и целесообразностью расходования средств местных бюджетов.
Комментарии
На 193 млн рублей выявлено нарушений при осуществлении закупочной деятельности.
Вот эти точно украли.
Понаписали сорок килограммов законов и подзаконных указулек, а потом удивляемся, что в муниципалитетах не могут въехать, что куда относить и что можно, а что совсем наоборот.
Может, что-то и воруют (а что там воровать-то, в районах?), но по большей части тупо не могут разобраться, я пару раз сталкивался - одно и то же, с этой статьи нельзя, но тут бабки есть, а стой можно, но еще не подошли, когда подойдут хрен его знает, а лето уже почти кончилось, а зимой работы вести нельзя, и т.д. И не забыть сто сорок подписей с разных сторон листа поставить, и шесть печатей - три в левом углу, а остальные красные и чтобы наискосок.
Такая каша, аж противно.
Ну и конечно же, повеселило предложение понасоздавать счетные палаты в каждом колхозе, чтобы контроль был, да. Мудрое решение, базара нет. Как раз вот эти 193 миллиона туда и уйдут, еще и не хватит.
Вот почему всегда все добро мимо моего рта пролетает?