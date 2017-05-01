Каждый месяц российское законодательство подвергается изменениям, и мы начинаем жить по новым правилам. В мае таких изменений будет немного, но все-таки они будут.
В частности, дачникам и огородникам стоит знать, что до конца месяца им нужно успеть сформировать свой реестр. От этого документа будет зависеть законность решений общих собраний дачных организаций, в том числе и по размеру взносов.
Кроме этого, в России вступит в силу закон "О национальной платежной системе", и денежные переводы, например на Украину, станет делать сложнее. Еще изменится порядок оплаты госпошлины при обращении в арбитраж, а на продуктовых упаковках будут писать, из чего они сделаны.
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