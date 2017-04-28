Жители Томска — не по собственной воле, но по Божьему провидению — стали свидетелями того, как девятилетний мальчик стал заложником пожара, разгоревшегося на лоджии многоэтажного дома.
Очевидцы не растерялись и смастерили из подручного рекламного баннера и пледов средство эвакуации при пожаре с высот, в народе именуемое как "куб жизни", на которое ребенок и приземлился, пролетев несколько этажей под крики толпы.
Для мальчика все закончилось хорошо — его отправили в больницу, он находился в сознании. А вот квартира немного закоптилась.
Причина возгорания пока неизвестна, но, как поговаривают некоторые свидетели произошедшего, на лоджии жгли тряпки. Остается только догадываться, кому именно помешали эти тряпки.
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