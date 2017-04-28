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Площадь Сахарова 1 мая будет закрыта для транспорта в Барнауле

, ИА "Амител"
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка

Фото: f.mypage.ru

В связи с проведением митинга, приуроченного к Всероссийской первомайской акции профсоюзов, 1 мая 2017 года с 09.00 до 12.00 по местному времени будет закрыто движение всех видов транспорта по пр-ту Социалистическому от ул.Молодежной до ул.Мерзликина. 
 
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.  
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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