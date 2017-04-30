Иллюстрации: yandex.ru/maps, newdaypost.ru
Движение перекроют на площади Свободы в Барнауле в воскресенье, 30 апреля.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, это связано с подготовкой и проведением празднования 368-й годовщины со Дня образования пожарной охраны России.
Сегодня на площади Свободы состоится показ специализированных автомобилей и элементов работы пожарно-технического вооружения Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона.
В этой связи в период с 10:00 до 14:00 проезд будет закрыт для всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
Участником дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда.
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